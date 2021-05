Conceiçao, il grande sgarbo. Corriere dello Sport: "È durata una notte l'avventura del portoghese"

Il Corriere dello Sport ironizza su Conceiçao stamattina in edicola scrivendo che è stato l'allenatore meno longevo sulla panchina del Napoli visto che è rimasto solamente per una notte. Alle 13 di lunedì De Laurentiis introduce persino la presentazione da celebrare tra oggi e domani nelle ampie sale di un noto ed elegante albergo di Roma. Incredibilmente la mattina seguente a Rtp, dopo esser sceso nei dettagli tecnici della squadra e contrattuali con il manager di riferimento (era pronto un biennale), un passo indietro del presidente che sconfessa le sue dichiarazioni al cronista del giorno precedente: "Falso, non seguiamo Conceiçao. E' bravo, ma non italiano. Non è nella mia lista". Il no del tecnico deriva da due fattori: essere diventato marginale nella trattativa gestita con Mendes e D'Onofrio e la mancata qualificazione in Champions League del club.