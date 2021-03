Conte e l'Inter extralarge. Corriere della Sera: "Rilanciati Sanchez e Vidal, ora tocca a Vecino"

Il Corriere della Sera analizza la rosa extralage dell'Inter. Nei nerazzurri c'è soltanto un giocatore a non aver mai visto il campo: Matias Vecino che però già da un po' è tornato in panchina e prima o poi il tecnico gli darà spazio. Conte non fa preferenze, non boccia, sceglie secondo necessità e il caso Sanchez è emblematico. Ha recuperato Perisic, Eriksen e ora sta lavorando su Vidal, frenato da guai fisici. Ma nell'Inter di Conte non ci sono figliocci.