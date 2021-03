Cosmi al Crotone. Il QS: "Dai video porno alla discoteca. Serse a caccia di un'impresa disperata"

"Dai video porno alla discoteca. Serse a caccia di un'impresa disperata", titola il QS stamane in edicola. "Caro Fausto, se avrò un figlio lo chiamerò Serse, in onore di tuo fratello", così scriveva il padre di Cosmi a Fausto Coppi. Nel destino di Serse c'è quello del gregario, che deve faticare ogni giorno per raggiungere l'impresa. Cosmi lo fa da una vita e forse per questo ha accettato il Crotone al posto dell'esonerato Stroppa: una squadra in disarmo a 13 punti dalla salvezza. Ma Serse ha sempre avuto idee rivoluzionarie, sin da quando proiettava i porno di Moana e Cicciolina sul pullman del Pontevecchio, che ha guidato dalla Prima Categoria alla Serie D. Ad Arezzo invece li portava in discoteca e raggiunse la C1. Ma sul campo, sudore e fatica, non si scherza. Il destino del gregario e la sofferenza, come quando centrò la promozione in A con il Genoa e si ritrovò in C per illecito sportivo. E ora Crotone, per un'impresa disperata. Ma a lui piace (anche) così.