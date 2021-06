Del Piero al CorSera: "Francia favorita per l'Europeo ma l'Italia ha un'anima e punta in alto"

Il Corriere della Sera ha intervistato, alla vigilia dell'inizio dell'Europeo, Alessandro Del Piero: "In prima fila secondo me ce n'è una sola, la Francia. Dietro metto due incompiute, finora, di talento, alla ricerca del primo successo: Belgio e Inghilterra. Italia? Dipende da come si comporrà il tabellone, ma credo che puntare alla final four a Londra sia possibile. C'è un vero gruppo, sanno che nessuno è una stella e che serve remare di squadra. Le mie grandi nazionali avevano questa caratteristica".