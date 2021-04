Dentro o fuori. Corriere dello Sport: "Il giorno del giudizio è arrivato per la Juve e per Pirlo"

vedi letture

"Il giorno del giudizio è arrivato per la Juve e per Pirlo" scrive il Corriere dello Sport. Giornata cruciale per il destino di Andrea Pirlo: una sconfitta contro gli azzurri aprirebbe un clamoroso scenario, con un cambio in panchina che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Inoltre, destino vuole che Juve-Napoli debba fare i conti con il virus: all'andata non si giocò per 2 positivi tra le fila azzurre, gli stessi presenti attualmente nella rosa bianconera.