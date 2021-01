Derby di Coppa. La Gazzetta dello Sport: "Ibra-Lukaku, tira aria da resa dei conti"

Va in scena questa sera il derby di Milano che apre i quarti di finale di Coppa Italia e La Gazzetta dello Sport titola: "Ibra-Lukaku, tira aria da resa dei conti". Stasera Pioli precetta i ragazzi del ’99 (Dalot, Saelemaekers, Diaz, Leao), mentre Conte richiama i reduci (Kolarov, 35 anni; Sanchez, 32; Perisic, 31; Darmian, 31), conferma i veterani (Vidal, 33) e lascia nel cofanetto dei gioielli i giovani Bastoni e Hakimi. Asfaltato da Chiesa e dall’Atalanta, chi può sfruttare una partita calda come trampolino per ripartire è Theo Hernandez. È troppo importante per Pioli che ha fondato il Milan sulle sue accelerazioni.

Poi davanti non si scappa, sarà un’altra faida tra Lukaku e Ibrahimovic. Big Rom segna da tre derby consecutivi, Zlatan tre gol li ha segnati negli ultimi due. Il penultimo derby l’ha vinto l’interista, l’ultimo il milanista. In campionato sono entrambi a quota 12. Tira aria di resa dei conti. Ibra stasera ruggirà. Come ruggirà Lukaku che ha messo in fila quattro insolite partite senza gol e vuole spezzare la catena.