Diritti tv, Corriere dello Sport: "La Serie A all'estero vale altri 150 milioni"

vedi letture

Altri 150 milioni da aggiungere al monte ricavi per la vendita dei diritti tv. come scrive il Corriere dello Sport il club hanno deciso all'unanimità di accettare i 139 milioni offerti da Infront, che poi rivenderà il segnale tra Europa, Africa, Asia, Centro e Sud America, più altri 10-15 da una serie di operatori delle stesse aree per la Coppa Italia. Andrà aggiunto il ricavato per le ultime zone ancora non coperte, vale a dire Nord Africa e Medio Oriente: in corso trattative private. Le previsioni non sono così confortanti, visto che l'incasso dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni.