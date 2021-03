Djuricic a La Gazzetta dello Sport: "Una vittoria contro il Torino ci cambierebbe la vita"

Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del recupero col Torino: "Sarà dura perché nonostante le loro difficoltà in classifica sono ben organizzati e reduci da una buona partita con l'Inter. Per loro, inoltre, i tre punti possono essere cruciali ma a noi una vittoria può cambiare la vita". Quanto agli obiettivi stagionali: "Vogliamo l'Europa League, ma non sarà facile perché dietro ci sono squadre che avevano ambizioni, come Bologna o Fiorentina". Infine, sulla possibilità di avvicinare le big: "La Lazio penso sia raggiungibile, avremo lo scontro diretto in casa".