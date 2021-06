Domani l'Italia debutta a Euro 2020, l'apertura del Corriere dello Sport: "Affamati"

"Affamati": questo il titolo (riferito all'Italia di Mancini) che apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Domani l'esordio nell'Europeo: gli azzurri sfidano la Turchia. È una Nazionale che entusiasma: Mancini la garanzia di un gruppo che ora cerca il successo anche a livello internazionale. Con l'esempio vincente di Jorginho ed Emerson Palmieri.

Lazio - "Sarri-Lazio, la fumata", si legge in taglio alto. Il tecnico ha firmato un biennale da 3,3 milioni più bonus. Tifosi entusiasti, Lotito: "In linea con le nostre ambizioni". Sempre in taglio alto, il quotidiano fa riferimento agli ultimi sviluppi relativi al caso Superlega: "La UEFA sospende il procedimento contro Juve, Real e Barça".

Conte e diritti tv - In taglio centrale il quotidiano propone un'anticipazione del corsivo di Ivan Zazzaroni, intitolato "Il prezzo di Conte (e quello di Allegri)": "È giusto - si legge - che Conte abbia preteso e ottenuto sette milioni quando si è dimesso?". Poco più in basso si legge: "Mossa di Sky: 500 milioni a DAZN per la Serie A su satellite!".