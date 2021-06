Dritti alla meta. Gazzetta dello Sport: "Italia avanti senza fare calcoli per vincere e sognare"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla Nazionale: "Italia avanti senza fare calcoli per vincere e sognare". Tutti uniti per il grande sogno, come ha dichiarato ieri Chiesa in conferenza. L'Italia vuole battere il Galles, senza fare troppi calcoli. E' inconcepibile pensare che l'Italia possa pensare di perdere con i gallesi per arrivare seconda nel girone e smarcarsi da Belgio e Francia che dovrebbero aspettarci ai quarti e in semifinale. Sarebbe come rinnegare questi anni di lavoro in cui Mancini è riuscito a inculcare un'altra mentalità: "Osate, divertitevi, segnate e vincete".