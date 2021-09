Dybala e il rinnovo. Tuttosport: "Non vede l'ora, contatti con la Juve"

"Non vede l'ora, contatti con la Juve", scrive stamane Tuttosport su Paulo Dybala ed il rinnovo con la Juventus. I contatti tra l'agente e la società sono febbrili e non ci sono controindicazioni alla prospettiva di un nuovo contratto da firmare a breve. Il fantasista argentino non vede l'ora, freme, ha una voglai matta di ricevere notizie positive dal fronte rinnovo. L'intenzione è quella di incontrarsi di nuovo entro il fine settimana. Sarà il vertice decisivo? Non è detto, ma ci siamo vicini.