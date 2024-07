Dybala snobba l'Al-Nassr: pianificato l'incontro decisivo tra l'entourage e la Roma

Se la Roma è a un passo dal firmare Enzo Le Fée dal Rennes, resta pur sempre aperto il futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino classe '93 ha ricevuto una ricca proposta dal Medio Oriente, si legge da Tuttosport, nello specifico dall'Al-Nassr.

Il club arabo - non è l'unico - è ormai noto per fare incetta di talenti dall'Europa, tuttavia la Joya non si è mostrata particolarmente entusiasta della nuova avventura. Ma il club giallorosso potrebbe passare un'estate da brividi con la clausola rescissoria da 12 milioni di euro attaccata alla schiena di Dybala e attivabile da qualsiasi club straniero fino al 31 luglio.

Per questo, riferisce il quotidiano torinese, in settimana è atteso un incontro nella Capitale tra gli agenti di Dybala, Carlos Novel e Jorge Antun, in compagnia del neo direttore sportivo Florent Ghisolfi: un summit più che mai determinante in ottica futura per il giocatore. Mentre De Rossi è stato chiaro: Dybala è incedibile.