È nata la Superlega! Corriere dello Sport: "Il silenzio strategico di Roma e Napoli"

"Il silenzio strategico di Roma e Napoli", titola oggi il Corriere dello Sport. Il resto del mondo contro la Superlega e la sua apocalittica rivoluzione. In tantissimi hanno reagito sollevando obiezioni calcistico-costituzionali contro l'iniziativa lanciata dalle supersocietà europee e facendosi paladini dei tifosi. Società come Napoli e Roma invece hanno preferito il silenzio, forse strategico. La Roma non commenta nè si sbilancia, i Friedkin non intendono prendere posizione fino quando non saranno chiare le prospettive ed i rapporti con le istituzioni. De Laurentiis invece preferisce isolarsi, studiare al meglio la situazione e l'evoluzione della Superlega, annunciata da lui in epoca non sospetta.