È nata la Superlega! Corriere dello Sport: "Scontro totale, causa da 50 miliardi"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi analizza la situazione relativa alla Superlega. "Il calcio rischia di non essere più lo stesso. Shock paragonabile al venerdì nero del 1929, definirlo terremoto è riduttivo", esordisce il quotidiano. L'Uefa è su tutte le furie con Ceferin che si è sentito tradito da Agnelli e che sta preparando una causa da 50 miliardi per i club e un documento cge definisce cinico il progetto con la frase: "Quando è troppo, è troppo". Per l'organo di governo del calcio, i giocatori che aderiranno, saranno banditi dalle nazionali e i club esclusi dai campionati. Intrattabile Ceferin ieri che ha convocato d'urgenza la war room con contatti persino con l'UE pronta a dichiarare che le uniche manifestazioni riconosciute sono quelle approvate dall'Uefa.