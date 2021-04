È nata la Superlega! La Stampa: "Le big non si fermano. Cadono i veli sulla faida del calcio"

vedi letture

"Le big non si fermano. Cadono i veli sulla faida del calcio", titola oggi La Stampa. Ora che il calcio scopre di potersi dire tutto in faccia forse smetterà di fingere. Da una parte una Superlega che si oppone al sistema con una competizione fatta su misura e dall'altra il calcio istituzionale che si sente tradito e reagisce con minacce pesanti. Fronti contro fronti, ovunque in giro per l'Europa, perché questo influisce sui campionati italiani, spagnoli ed inglesi, e poi sulle nazionali, sul format dei tornei, sui diritti televisivi, sugli sponsor e sui tifosi: e proprio questi ultimi sembrano essere di certo non al centro dell'attenzione.