È nata la Superlega! La Commissione UE: "Minaccia le regole e i valori dello sport europeo"

"Minaccia le regole e i valori dello sport europeo", titola Repubblica. Il vicepresidente della commissione UE, Schinàs, ha così parlato al quotidiano: "E' una rivoluzione di pochi a danno di molti. Questa iniziativa costituisce una minaccia per le regole fondamentali dello sport europeo. Non mi viene in mente nessun altro tema di attualità che abbia suscitato reazioni tanto unanimi. Nessuno ha difeso l'iniziativa a parte gli organizzatori". Prosegue poi: "E' una decisione che va contro il nostro spirito di solidarietà e coesione, si contrappone al bagaglio valoriale dell'Europa. Nessuna tifoseria dei club che che hanno aderito difende questa iniziativa. E non sono certo che questo nuovo format possa portare a risultati interessanti. Si potrà arrivare alle vie legali, non sarebbe la prima volta".