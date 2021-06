È subito una grande Italia. Tuttosport: "Gli azzurri volano, travolta la Turchia"

La notte che ha riportato la gente negli stadi si è colorata di azzurro intenso, scrive Tuttosport in riferimento alla vittoria di ieri sera dell'Italia. Dopo 1805 giorni, dai rigori di Zaza e Pellè a Euro 2016, la Nazionale non partecipava a un torneo di prima fascia e il ritorno è stato scintillante e bello, oltre che vincente. La Nazionale, nel secco 3-0 rifilato alla Turchia, ha concesso appena un paio di contropiede in una gara dominata dal primo all'ultimo minuto, lanciano così un segnale alle pretendenti: a Wembley ci siamo anche noi. Forse gli azzurri hanno peccato un poco nella velocità di costruzione con qualche passaggio in verticale di troppo, ma a scacciare ogni paura ci ha pensato l'autogol di Demiral, poi Immobile e infine Insigne.