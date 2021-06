Gazzetta: "Spalletti parla con Emerson Palmieri e cerca di convincerlo ad accettare Napoli"

Il mercato in casa Napoli tiene banco in queste ore. Luciano Spalletti sta cercando di mediare e parlerà con Emerson Palmieri per convincerlo ad accettare il club partenopeo, ma nel frattempo sfuma Nuno Tavares che dovrebbe approdare in Premier League all'Arsenal. Per questo Giuntoli vuole comunque tutelarsi ed ha virato su Gudmundsson. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.