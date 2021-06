Il Messaggero, parla Riva sull'Europeo del '68: "Andai tra la gente per vedere quant'era felice"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina nel taglio alto della prima pagina dedica uno spazio a Gigi Riva che ricorda l'Europeo del '68: "Andai tra la gente per vedere quant'era felice". L'ex attaccante torna al 10 giugno '68 e racconta l'unico successo della Nazionale nella competizione: "Misi un berretto di lana per non farmi riconoscere, ma ero tra i tifosi di nascosto. Li volevo guardare in faccia per vedere quanto erano felici".