Il Messaggero, Roma: "Fonseca-Dzeko, il disgelo. Ma Edin non è più capitano"

"Fonseca-Dzeko, il disgelo. Ma Edin non è più capitano". Questo il titolo che Il Messaggero dedica alla Roma nel taglio alto della prima pagina. Il tecnico chiarisce con il bosniaco, ma Tiago Pinto gela: "Per ora non è il nostro capitano, la Roma è una famiglia". Il general manager non si sbilancia sul futuro dell'allenatore: "Lui stesso non ci sta pensando...".