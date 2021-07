Il Messaggero: "Sbarca Mourinho, subito a Trigoria tra bagno di folla e ipotesi quarantena"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Roma nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Sbarca Mourinho, subito a Trigoria tra bagno di folla e ipotesi quarantena". Lo Special One atterra alle 14.00 a Ciampino, probabile periodo di isolamento per 5 giorni per il nuovo tecnico dei giallorossi.