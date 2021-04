La Nazione: "Fiorentina, faro Vlahovic, punto pesante a Genova"

vedi letture

La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio in apertura alla Fiorentina con questo titolo: "Faro Vlahovic, punto pesante". Pareggio d'oro contro il Genoa in seguito all'espulsione di Ribery. Il Cagliari adesso è a -8. La squadra incassa il gol, traballa, ma non molla. Bene la reazione viola in 10 che riescono così a portare a casa un punto veramente guadagnato.