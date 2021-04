La Stampa dopo la sconfitta dei giallorossi ad Old Trafford: "Roma da incubo"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio ai giallorossi al suo interno con il titolo seguente: "Roma da incubo". Ribaltata dal Manchester United ad Old Trafford che ipoteca la finale con un 6-2. La squadra di Fonseca chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo, ma poi crolla nella ripresa e compromette la qualificazione alla finale.