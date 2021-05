La Stampa su Juventus-Milan: "Piazza affari"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio a Juventus-Milan con il titolo seguente: "Piazza affari". Domenica la sfida dello Stadium: in ballo soldi e futuro. Pirlo contro Pioli vale la qualificazione alla prossima Champions League e infiamma il mercato. In azione c'è Mino Raiola: non solo Donnarumma.