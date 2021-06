Eriksson a Il Mattino: "Mancini ct già in campo, lo capii 30 anni fa. L'Italia è tra le favorite"

Sven-Goran Eriksson ha parlato di Roberto Mancini sulle colonne de Il Mattino: "Ho capito quasi 30 anni fa che sarebbe stato un grande allenatore, per me non è una sorpresa vederlo gestire l'Italia in questo mondiale. Gli azzurri giocano un gran bel calcio, il migliore dell'Europeo. L'Italia è con la Germania la squadra che ha alzato maggiormente il proprio livello, per questo motivo la vedo tra le favorite per la vittoria".