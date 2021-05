Euro ballottaggi. Gazzetta dello Sport: "I dubbi di Mancini e la tentazione Raspadori"

"I dubbi di Mancini e la tentazione Raspadori", titola stamane La Gazzetta dello Sport sulla rosa per i prossimi Europei. Roberto Mancini spera di spazzare via presto i dubbi sui 26 da portare all'Europeo. "Tutti sono potenzialmente recuperabile", dice il professor Ferretti sugli infortunati. Acerbi non preoccupa, così come Spinazzola e Pellegrini. "Per Verratti c'è uno spiraglio, che cercheremo di allargare il più possibile", spiega Ferretti. Però l'incognita è legata a Verratti e Sensi: due a cui è difficile rinunciare, ma sarà difficile portare due "a rischio". A centrocampo, con Verratti e Sensi ok, si giocherebbero un posto Cristante e Pessina, con il primo forse leggermente favorito perché già sperimentato nel ruolo di play; se out uno dei due “registi”, facilmente Mancini scritturerà entrambi.

Meno dubbiosa la situazione del reparto arretrato. In porta, dietro Donnarumma, il c.t. ha sempre confermato la sua fiducia a Sirigu, che pure non arriva da una stagione top: resterebbe un posto e le risposte di questi giorni confermeranno se Meret è un passettino avanti a Cragno, che dalla sua ha una maggior continuità di frequentazione del gruppo. In difesa sfida Mancini-Toloi per l'ultima maglia.

Il quarto dilemma riguarda Raspadori. Che è in Sardegna, nonostante non sia certo di poter giocare il 28, perché intriga molto Mancini: il c.t. voleva vederlo da vicino, anche se solo per poco. Mancini ci penserà fino all’ultimo: è possibile che, per evitare rischi, il ragazzo non giochi contro San Marino e lasci prima il ritiro in Sardegna per aggregarsi all’Under 21, che il 31 ha il quarto di finale dell’Europeo contro il Portogallo. Poi si vedrà in base all'esito del quarto di finale: se l'U21 dovesse uscire la tentazione aumenterà. Se invece il c.t. dovesse resistere alla seduzione dell’idea, rientrerebbe in ballo Bernardeschi (all’occorrenza anche centrocampista): forse più di Grifo, visto che da esterno offensivo può giocare anche Lorenzo Pellegrini. A meno che il Mancio non stupisca tutti, “ripescando” Scamacca che è nell’elenco degli azzurri con doppia vaccinazione effettuata.