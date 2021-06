Europei con l'incubo Covid. Corriere della Sera: "Tante nazionali non vaccinate"

vedi letture

Sono tante le Nazionali, come ricorda il Corriere della Sera in edicola questa mattina, che hanno scelto di non vaccinarsi per l'Europeo. L'UEFA aveva raccomandato il contrario, ma il consiglio non è stato seguito da tutti ed alcuni hanno preferito aspettare il loro turno come per esempio la Spagna. Dopo la positività di Busquets via libera da parte del ministero della Salute che aveva negato inizialmente l'autorizzazione, mentre l'Italia ha vaccinato tutti. Inghilterra e Germania non si sono vaccinate, così come la Finlandia, la Francia ha lasciato libera scelta ed infine l'Austria che lo ha addirittura sconsigliato.