Festa nazionale. Corriere dello Sport: "Ottimo debutto azzurro, mercoledì c'è la Svizzera"

"Ottimo debutto azzurro, mercoledì c'è la Svizzera", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Una notte di magie, di intelligenza, di maturità. L'Italia si è presentata stravincendo all'alba del torneo in modo autorevole e spettacolare, soprattutto nel secondo tempo, quando la Turchia si è sciolta sotto i colpi di Berardi, Insigne ed Immobile. Sarebbe stato più semplice se l'arbitro avesse concesso un rigore solare nel primo tempo. Ma dopo tanta semina per Mancini e i suoi è iniziata la stagione della raccolta. L'Italia ha prima, pazientemente, cercato un proprio equilibrio interno, poi, presa per mano da Jorginho, si è impossessata del match.