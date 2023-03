Filadelfia, via ai lavori della tribuna storica. Tuttosport: "Termine stabilito a metà giugno"

Finalmente i primi passi del progresso. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filadelfia dopo la riunione di lunedì ha dato il via libera all’iter burocratico che entro il 2026 dovrebbe portare il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata dalla sua sede attuale al Filadelfia. Opere di restauro della tribuna storica per cui bisognerà aspettare solo i primi giorni di aprile, come confermato da Angelo Cereser, membro del CdA. Si parte dal moncone di via Filadelfia, che è quello più grande e più a vista, per poi passare a quello che si affaccia in via Spano. Per quest'ultimo ci vorrà più tempo, è necessario limare gli ultimi dettagli degli accordi e chi effettuerà i lavori. Riguardo alle tempistiche però, Tuttosport dichiara che entro due mesi e mezzo, ossia metà giugno, l'opera verrà ultimata.