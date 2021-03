Fiorentina, il QS-La Nazione sul futuro di Ribery: "Un mese per decidere"

Secondo La Nazione sono trenta i giorni necessari per capire quale sarà il futuro di Franck Ribery, che con la Fiorentina ha prima di tutto un obiettivo comune, la salvezza. L'incontro con Rocco Commisso sarà decisivo per la firma dell'eventuale nuovo contratto: possibile che ci siano delle differenze tra domanda e offerta, sia sulla durata, sia sull'entità dell'ingaggio. Una delle chiavi che di certo verrà usata da FR7 per scegliere o meno una sua permanenza in viola saranno i motivi relativi alla stagione che verrà e cioè i movimenti di mercato ma soprattutto il prossimo allenatore.