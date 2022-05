Fiorentina in cerca di portieri, La Nazione: “Nel mirino Vicario dell’Empoli. Ecco la strategia”

La Nazione, stamani in edicola, si sofferma sul futuro della porta gigliata dopo l’errore che ha messo in dubbio pure Pietro Terracciano. La società viola - si legge - starebbe seguendo con decisione la strada che porta a Guglielmo Vicario. Il numero uno indossa sì la maglia dell'Empoli, ma è di proprietà del Cagliari con cui fare affari non è facile. Può però esserci una strategia: gli azzurri hanno un diritto di riscatto per poter acquistare Vicario dal Cagliari. Il prezzo (10 milioni) è fissato e quindi sono impossibili aste al rialzo come se la trattativa dovesse portarla avanti (da zero) la Fiorentina. Dunque, l’Empoli potrebbe diventare proprietario del cartellino di Vicario e poi trattare il giocatore con la Fiorentina. Su base economica, ma non solo. Vedi, ad esempio, la posizione di Zurkowski che rientrare così in un’operazione a più largo raggio fra viola ed Empoli.