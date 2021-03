Fiorentina-Milan, la moviola del Corriere dello Sport: "Spinta di Ibra, dubbi sul 1° gol"

Fiorentina-Milan, la moviola del Corriere dello Sport: "Spinta di Ibra, dubbi sul 1° gol". Non una partita facilissima per Guida che comunque la porta a casa. Sullo 0-1 lo svedese ostacola Pezzella con una sportellata stile Hulk Hogan, ma per il direttore di gara non c'è niente: avesse fischiato fallo, nessuno avrebbe potuto dire niente. Rischioso l'intervento su Ribery, ma l contatto con Brahim Diaz è leggero. Sul calciatore del Milan poi non c'è rigore nello scontro con Caceres.