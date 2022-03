Fiorentina, Piatek segna ma non basta. Corriere Fiorentino: “Il contributo fuori area è nullo”

Il Corriere Fiorentino questa mattina si sofferma sul rendimento di Krzysztof Piatek. Il polacco ha già segnato 6 reti dal momento del suo arrivo, di cui 3 in campionato dove, dopo il sigillo dell’altro giorno, la media dice un gol ogni 127 minuti. Un rendimento di altissimo livello: una rete ogni 97 minuti, in pratica una a partita. Il guaio è che fuori dall’area il suo contributo è praticamente nullo, e quanto successo contro il Verona ne è stata l’ennesima conferma - si legge - Senza Vlahovic infatti, la Fiorentina non ha perso soltanto il capocannoniere del campionato ma anche, e forse soprattutto, il suo più prezioso punto di riferimento, il pivot al quale appoggiarsi (in particolare nei momenti di maggiore difficoltà) per poi sviluppare la manovra offensiva.