Flop Cagliari, Di Francesco al capolinea. Gazzetta: "Semplici o Mazzarri per Giulini?"

Cagliari generoso ma sterile e il Torino porta a casa l'intero bottino grazie a un imperioso stacco di testa di Bremer. Flop Cagliari, Di Francesco al capolinea. La Gazzetta dello Sport si concentra sul sostituto di EDF: "Semplici o Mazzarri per Giulini?". Rossoblù in silenzio stampa. Il presidente Giulini, dopo essersi intrattenuto a lungo negli spogliatoi dopo il ko di ieri, si è preso una notte per riflettere. Il futuro di Di Francesco sembra essere appeso a un filo. Le voci parlano di esonero con Semplici o Mazzari al suo posto. Si respira un clima pesante: lacrime per Simeone, Pavoletti non troppo contento al momento della prima sostituzione con Cerri in campo, Nainggolan adirato per la sostituzione. Per il Toro invece una vittoria importante, la prima per Nicola. E' stata la vittoria della volontà e del carattere ma anche della difesa, tutti bravi, Bremer, autore del gol, un po' di più.