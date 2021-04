Fonseca con le spalle al muro. Il Messaggero: "Strappo con i giocatori, Sarri in pole"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio a Fonseca all'interno con il titolo seguente: "Strappo con i giocatori, Sarri in pole". C'è tensione a Trigoria e non c'è da meravigliarsi se adesso le cifre, che fino a qualche settimana fa erano diverse, mettono il tecnico in una situazione difficile. Il recupero della sfida tra Juventus e Napoli allontanerà ulteriormente il 4° posto ed in più anche la Lazio ha superato i giallorossi con la Roma attualmente ai play off di Conference League, coppa di consolazione. Danno enorme ed incalcolabile visto che i due sponsor sono in scadenza e non sanno se rinnovare. Intanto per la prossima stagione c'è già via libera di Sarri ai Friedkin.