Futuro Ronaldo. CorSera: "Tra post criptici e ingaggio. I colpi di scena non sono esclusi"

vedi letture

Come sottolinea il Corriere della Sera, dopo lo scampato pericolo Cristiano Ronaldo ha postato una sua foto con l'indice davanti alla bocca, per silenziare tutti in modo polemico. In particolare una frase semina qualche dubbio sulla sua permanenza: "Niente è paragonabile alla sensazione di aver lasciato il segno nei Paesi dove ho giocato". L'ingaggio da 31 mln e le agevolazioni fiscali sui redditi esteri sono un buon argomento per pensare a una permanenza alla Juventus ma il colpi di scena sono tutt'altro che esclusi.