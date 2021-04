Garanzini su La Stampa: "Chiesa il nuovo straordinario. Dybala il vecchio alla sua maniera"

vedi letture

"Chiesa il nuovo straordinario. Dybala il vecchio alla sua maniera". Questo ciò che scrive Gigi Garanzini su La Stampa in edicola stamattina. L'analisi sulla Juventus è approfondita e dettagliata, ma si concentra soprattutto sui due giovani talenti: "Valgono da soli il prezzo del biglietto così come CR7 che per non perdere l'abitudine ha timbrato pure ieri. Il salto di qualità per l'italiano è dietro l'angolo ed il primo passo è stato fatto proprio ieri sera perché è riuscito a fornire un assist a Ronaldo alzando la testa e non andando avanti senza guardare. Uno step che potrebbe farlo esplodere definitivamente, mentre Dybala subentra come un ragazzo-spazzola per mettere minuti, sui primi due palloni balbetta, ma al terzo lo accarezza (o schiaffeggia) e lo accomoda nell'angolo più lontano come piace a lui".