Gli azzurri volano in semifinale. Il Secolo XIX: "Stanca e sfortunata, ma riecco la Spagna"

vedi letture

Riecco la Spagna, scrive Il Secolo XIX. Per conquistare la semifinale la semifinale la Roja si è dovuta sciroppare due supplementari in 96 ore: il primo le è servito per eliminare la Croazia nell'ottavo, il secondo ieri non è stato sufficiente per far fuori la resiliente Svizzera. A san Pietroburgo sono serviti i calci di rigore, ma ai limiti dello strazio: calciatori sfibrati, due tiri sbagliati, e tre parati su nove, scrive il quotidiano.