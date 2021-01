Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, notte amara. Ronaldo e la legge del più forte"

Il Napoli ieri si è arreso alla legge del più forte: "Che non è quella della Juventus - precisa il Corriere del Mezzogiorno -, ma di Cristiano Ronaldo, in ombra fino al ventesimo della ripresa, ma che alla prima buona palla non ha perdonato". L'altro volto del match, rigato dalle lacrime, è quello di Lorenzo Insigne, che ha fallito su rigore la palla del pareggio. "Il rimpianto per il trofeo mancato - prosegue il quotidiano - è tanto: non è stata la Juventus dei grandi successi, né la squadra schiacciasassi dei tempi andati".