Corriere della Sera: "Nervi tesi e futuro incerto per Ronaldo ma Pirlo se lo tiene stretto"

Secondo il Corriere della Sera, la stizza e il nervosismo di Cristiano Ronaldo non sono una grossa novità, dato che c'è ampia letteratura in merito, tra club e Nazionale. Pirlo se lo tiene stretto, ben sapendo che i traguardi personali di CR7 coincidono con quelli della Juventus, che dopo aver fallito i due obiettivi principali non può più permettersi errori. L'eventualità che queste possano essere le ultime magliette bianconere del portoghese aumenta il loro valore, ma se Ronaldo resta per l'ultimo anno di contratto ci vorrà qualcosa in più di una Juve ridimensionata nel budget per renderlo felice e vincente. E il ritorno ad altissimi livelli del Real in Europa non tonifica l'umore del portoghese, fuori una volta ai quarti e due agli ottavi con la Signora.