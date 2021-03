Corriere della Sera: "Pioli ritrova il suo Milan, passo da gigante per la Champions"

"Pioli ritrova il suo Milan, passo da gigante per la Champions", titola il Corriere della Sera oggi in edicola. Per lo Scudetto non si sa, soprattutto se Pioli continuerà a perdere pezzi importanti ogni partita, ma per la corsa Champions è un passo da gigante. Il Milan batte la Roma all'Olimpico e dà un calcio a tutte le voci di crisi. Il vantaggio dei rossoneri sulla Roma è ora di otto punti, nove se contiamo lo scontro diretto a favore. Una gara giocata ad un ritmo alto e con tanta qualità, costringendo la Roma ad una difesa affannosa.