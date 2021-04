Corriere della Sera: "Roma, Old Trafford da incubo. Fonseca saluta nel modo peggiore"

Il Corriere della Sera analizza al suo interno la situazione della Roma. Old Trafford, per i giallorossi, è sempre di più lo stadio degli incubi ed il 6-2 finale lo conferma. La squadra di Fonseca è stata sventrata dagli infortuni, ma non ci sono alibi ed il tecnico, insieme al suo staff, deve riflettere sulla frequenza di ko muscolari di alcuni giocatori e sulla necessità di dover schierare gente come Smalling fuori condizione. Staccata la spina in campionato, peccato mortale del tecnico, resta da onorare il ritorno. Sarri avrà tanto lavoro, Fonseca saluta nel modo peggiore.