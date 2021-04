Corriere dello Sport: "Dybala, 24 giorni per il futuro. Lui vuole restare, la Juve vuole cederlo"

Tutto in 24 giorni, scrive il Corriere dello Sport: Paulo Dybala si gioca la Juve e la Juve si gioca Paulo Dybala. L'argentino vuol riprendersi i bianconeri e tornare al centro della scena, c'è il rischio del fallimento totale nel caso in cui la Signora manchi la qualificazione in Champions e la Joya è stata messa sul mercato, identificata come pedina "aggiusta bilancio". I rapporti tra le parti sono freddi, ma dovranno ripartire perché la Juventus rischia di perderlo a zero il prossimo anno. Il futuro di Dybala dipende anche dalla permanenza o meno di Ronaldo, di sicuro c'è che lui vuole solamente la Juve.