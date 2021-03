Corriere dello Sport: "Gli arabi mollano il Newcastle per l'Inter e ora BcPartners trema"

Come riporta il Corriere dello Sport, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, il Public Investiment Fund, ha praticamente deciso di abbandonare la trattativa per l'acquisto del Newscatle per concentrarsi sull'Inter. Attenzione a ciò che potrebbe succedere, anche considerate le attuali difficoltà a far firmare un grande sponsor cinese come era stato pianificato negli scorsi mesi. L'ingresso di Pif darebbe una spinta enorme: uno sponsor da 30-35 milioni a stagione sulla maglia, magari con un bonus importante alla firma.

C'è chi ipotizza che il marchio arabo sia interessato a una quota minoritaria (30%) e che un'operazione del genere darebbe a Suning la possibilità di alleggerire il debito nerazzurro e di trovare sponsor in Medio Oriente. In molti sono convinti risulti più probabile la cessione della maggioranza, con Bc Partners tutt'altro che tagliato fuori. Tale vendita in ogni caso sarebbe conclusa dopo la fine del campionato, perché se arriverà lo scudetto sarà targato Suning.