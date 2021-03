Corriere dello Sport: "Il fair play finanziario è morto. La nuova frontiera è la Superlega"

"Il fair play finanziario è morto. La nuova frontiera è la Superlega" sentenzia il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Cade l'obbligo del pareggio di bilancio, non è più sostenibile. Non è stato il Covid a far fallire definitivamente il fair play finanziario ma il virus ne ha solo certificato l'inattuabilità. L'UEFA dice che ha migliorato la salute del calcio europeo ma non grazie al FPF. Con il modello UEFA è venuto a crearsi un doppio binario: grandi ricavi per i club in Champions con i concorrenti nazionali che hanno meno risorse e tagliano i costi. Il fair play finanziario è stato uno strumento politico voluto dai top club per sbarrare la strada ai nuovi ricchi, ma ora è morto. La nuova frontiera è la Superlega, l'UEFA è in affanno.