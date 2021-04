Corriere dello Sport: "Inter, Lautaro cambia agente. Rinnovo in ballo ma spettro Real"

Secondo il Corriere dello Sport, il cambio di procuratore di Lautaro Martinez non inquieta l'Inter, che sul prolungamento del suo contratto rimane ottimista. Il favorito è Alejandro Camano, rappresentante tra gli altri di Hakimi e Borja Mayoral. Non è un mistero che sul probabile nuovo legame abbia influito l'ottimo rapporto tra Martinez e il marocchino. Camano ha ottime entrature nel Real Madrid, l'Inter dal 2018 possiede metà dei diritti d'immagine di Lautaro e quindi in caso di rottura ci sarebbe una penale altissima, si parla di 20 milioni, ma questo non significa niente perché il giocatore ha sfruttato pochissimo i suoi diritti d'immagine in questi anni. E un'eventuale trattativa per la cessione non potrebbe naufragare per una questione simile come accaduto a Dybala al Manchester United nel 2019. L'Inter intende rinnovargli il contratto portandolo da 2,7 a 5 milioni a salire più bonus. In generale, prima di comprare i nerazzurri dovranno cedere, da bilancio, uno-due giocatori: se uno di questi sarà Lautaro, dipenderà dall'eventuale offerte in arrivo.