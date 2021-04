Corriere dello Sport: "Inter, scudetto distante 5 punti. Capolavoro di Conte"

"Inter, scudetto distante 5 punti. Capolavoro di Conte", si legge stamane sul Corriere dello Sport. Un altro pezzo di scudetto è stato cucito sul petto ieri pomeriggio. Il traguardo tricolore adesso è distante solo cinque punti, ma già stasera potrebbero diventare meno: dipenderà dal risultato del Milan in casa della Lazio. O sabato a Crotone o la settimana dopo con la Sampdoria: ormai il verdetto è scontato. Conte sta perfezionando il capolavoro che aveva in mente ad inizio anno, pur senza un mercato stellare. Forse ieri ha pesato un po' il caldo o forse alla squadra sta venendo un po' il braccino, resta il fatto che nonostante la prestazione non eccelsa sono arrivati i tre punti, nell'ultimo quarto d'ora come contro il Cagliari, con rete di Darmian.