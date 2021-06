Corriere dello Sport: "Juve e Mancini allungano la carriera di capitan Chiellini"

La Juve e la Nazionale non hanno alcuna intenzione di rinunciare a Giorgio Chiellini: sia Allegri che Mancini - spiega oggi il Corriere dello Sport - vogliono allungare la carriera del loro capitano, in bianconero per un altro campionato e in azzurro almeno per tutto il 2021. Per Giorgio si prospetta dunque la diciassettesima stagione a Torino: il classe '84 ha dimostrato che, quando sta bene, di difensori come lui ce ne sono davvero pochi in giro. Pensarlo al prossimo Mondiale in Qatar sarebbe azzardato, ma oggi Chiellini, oltre a essere un ottimo difensore, è anche un punto di riferimento nello spogliatoio molto apprezzato dal ct.