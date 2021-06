Corriere dello Sport: "Juve, occasione Pjanic. In prestito con l'aiuto del Barça"

Il Corriere dello Sport analizza un'occasione per la Juventus: Pjanic in prestito con l'aiuto del Barcellona. Va trovata la formula giusta, ma l'opzione potrebbe svilupparsi e mettere d'accordo diverse esigenze. Il bosniaco conosce già tutto del mondo bianconero, compreso l'allenatore e impiegherebbe poco ad entrare in ritmo. Non è un'alternativa a Locatelli, ma qualcosa che si aggiunge al centrocampista adesso al Sassuolo, ma Pjanic piace anche a Inter e Napoli. La sua preferenza viene data alla Vecchia Signora, ma andrà trovato l'incastro giusto: l'ipotesi è quella di un prestito biennale ed i blaugrana non hanno chiuso la porta, anzi potrebbero anche contribuire a pagare una parte dell'ingaggio del classe '90.