Corriere dello Sport: "Milan-Florenzi, ci siamo ma la Roma vuole l'obbligo di riscatto"

C'è un accordo di massima tra il Milan e la Roma per il trasferimento in rossonero di Alessandro Florenzi, tuttavia secondo il Corriere dello Sport i capitolini non vorrebbero il prestito con diritto di riscatto ma con obbligo tra un anno. Il Diavolo ci sta lavorando, l'ingaggio sarebbe simile a quello percepito dal giocatore alla Roma: 4 milioni. C'è ottimismo sul buon esito.